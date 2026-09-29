Causa Estrada por fake news: Urtubey pidió “la misma celeridad” para investigar otros hechos

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey cuestionó la dimensión que tomó la investigación judicial contra Emiliano Estrada y reclamó que la Justicia actúe con “la misma celeridad” frente a otros hechos que permanecen sin resolver.

En diálogo con Compartiendo su mañana por Aries, Urtubey se refirió a la situación del exdiputado nacional después de que la Corte Suprema de Justicia dejara definido qué tribunales continuarán interviniendo en las causas vinculadas al presunto peculado y a la campaña de noticias falsas.

“Me gustaría esa misma celeridad para investigar muchas cosas que todavía no pasan”, afirmó el exmandatario.

“Me parece fuertísimo”

Urtubey sostuvo que debe respetarse el accionar de la Justicia, aunque relativizó la gravedad que, a su criterio, tienen los hechos investigados frente a otros casos.

“En este país, en donde hay un montón de gente que se robó hasta las cenizas de los ceniceros, este señor está haciendo todo un proceso de investigación porque tiró tiza en clase, digamos, vamos a ser honestos”, expresó.

Al referirse específicamente a las publicaciones falsas, Urtubey aclaró que él mismo resultó afectado por ese tipo de operaciones políticas.

“Yo mismo fui perjudicado porque a mí también me criticaron en esa fake news o noticia falsa o lo que sea”, señaló. Sin embargo, agregó que esas prácticas forman parte de lo que calificó como “feas reglas de juego de la política” y consideró que llevar la situación a una investigación criminal de esa magnitud resulta excesivo.

“De ahí a todo un proceso de investigación criminal y demás, me parece fuertísimo”, sostuvo.

Urtubey no atribuyó expresamente a Estrada las noticias falsas que dijo haber sufrido, aunque realizó esas declaraciones al ser consultado específicamente por la causa que involucra al exlegislador.

Qué resolvió la Corte

La Corte Suprema declaró abstracto el conflicto de competencia que había llegado al máximo tribunal porque la cuestión ya había sido resuelta previamente entre los juzgados intervinientes.

De este modo, la investigación quedó dividida: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Buenos Aires continuará con la causa por el presunto uso de asesores contratados por el Congreso para tareas ajenas a la función legislativa, mientras que en Salta seguirá el expediente relacionado con la campaña de difamación en redes sociales.

En esa causa provincial, los exasesores de Estrada ya fueron condenados como partícipes mediante juicio abreviado y resta determinar la situación del exdiputado como presunto autor.