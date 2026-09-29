Llega una nueva edición del Neumatón

La movida ecológica más convocante de la región vuelve a encender sus motores este miércoles con la realización de la vigésima novena edición del tradicional Neumatón, que tendrá como epicentro la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, ubicado sobre la avenida Paraguay 1240, en horario corrido de 10 a 17.

Desde el área de Residuos Especiales destacaron la urgencia de sostener estas jornadas para erradicar los basurales clandestinos y neutralizar los focos infecciosos que propician la proliferación del mosquito transmisor del dengue, una amenaza latente cada vez que se acumulan neumáticos a cielo abierto.

La convocatoria no solo apunta a la responsabilidad ciudadana, sino que premia el compromiso otorgando descuentos en la adquisición de nuevas cubiertas, plantines y ejemplares arbóreos a quienes se acerquen a depositar sus unidades, las cuales posteriormente tendrán como destino final su valorización energética y reciclaje en hornos cementeros, quedando exceptuadas únicamente las grandes estructuras de maquinaria pesada o tractores debido a limitaciones logísticas.