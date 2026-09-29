Abrieron las inscripciones para clases de Natación Adaptada en la ciudad

Los interesados podrán anotarse hasta el 9 de octubre en el natatorio Juan Domingo Perón, ubicado en Ayacucho 76. Las actividades tendrán turnos por la mañana y por la tarde durante cuatro días de la semana.
Salta29/09/2026Mariana FríasMariana Frías

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Hasta el 9 de octubre permanecerán abiertas las inscripciones para participar de las clases de Natación Adaptada que se dictarán en el natatorio Juan Domingo Perón de la ciudad de Salta.

La propuesta contará con dos turnos y diferentes días para facilitar la participación de los asistentes y sus familias. Por la mañana, las clases serán los martes y jueves, de 8.30 a 11, mientras que por la tarde se desarrollarán los miércoles y viernes, de 16 a 18.

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción de manera presencial en el natatorio ubicado en Ayacucho 76.

Entre los requisitos se solicita presentar una fotocopia del DNI y un certificado médico que acredite la aptitud física para realizar actividades acuáticas.

Además, será necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las clases forman parte de una propuesta orientada a facilitar la participación en actividades deportivas adaptadas.

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