El tarifazo eléctrico ahoga a las PyMEs industriales y acelera el cierre de empresas

El impacto sobreviene tras la implementación de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que reconfiguró el Mercado Eléctrico Mayorista obligando a las compañías a negociar de forma directa su propio abastecimiento.

Lejos de representar una transición ordenada, el cambio normativo sumergió a miles de empresas en una maraña de contratos complejos sin la información ni las herramientas necesarias.

Las cifras relevadas por Industriales PyMEs Argentinos (IPA) desnudan el tamaño del colapso: de un universo de seis mil firmas alcanzadas por la exigencia, apenas una fracción minoritaria logró cerrar acuerdos, mientras que el resto absorbió subas exponenciales en sus boletas.

A esto se suma que aquellas que sí firmaron convenios denuncian que terminan abonando hasta el doble de lo pactado inicialmente debido a cargos cruzados y distorsiones contractuales, empujando a sectores enteros al endeudamiento y al quebranto financiero en un contexto donde el ochenta por ciento de las industrias ya sufre por la falta de consumo y la destrucción diaria de unidades productivas.

(Con información de Perfil)