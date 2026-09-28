Caputo se reserva una partida de 5.000 millones de dólares para gasto discrecional

El proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el equipo económico contempla una suba real superior al 110% en el rubro de Obligaciones a Cargo del Tesoro, una jurisdicción administrada de forma directa por la Secretaría de Hacienda que se transformó en el gran paraguas financiero de la administración central.

Según un análisis de la consultora Zentrix, dentro de este universo de fondos figuran más de 7,6 billones de pesos sin beneficiario definido previamente, incluyendo reservas millonarias para salarios no asignados a organismos específicos y abultadas transferencias sociales de destino abierto.

Este blindaje presupuestario —que equivale a unos 5.000 millones de dólares y otorga al ministro Luis Caputo amplios márgenes de maniobra para redirigir recursos durante la ejecución fiscal— convive en el mismo proyecto con la eliminación formal de los gastos previstos por la ley de emergencia en discapacidad, cuyas coberturas eventuales quedarán supeditadas a la discrecionalidad de estas mismas partidas genéricas, evidenciando una arquitectura fiscal diseñada para priorizar el control centralizado de la caja por encima de las asignaciones rígidas.

(Con información de Ámbito)