MiPyMEs: Banco Nación fijó tasas desde 21% para descontar cheques y financiarse

El Banco de la Nación Argentina informó los niveles vigentes de tasas de interés aplicables a distintas operaciones de crédito y descuento, con condiciones diferenciadas para MiPyMEs, grandes empresas y el resto de los clientes.

La actualización fue publicada este 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 13.477/1956.

Para las operaciones generales de descuento vigentes desde el 24 de septiembre, los clientes MiPyME incluidos en “Pellegrini Mi Banco” acceden a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21% para operaciones de uno a seis días, 22% hasta 15 días, 24% hasta 30 días, 25% hasta 60 días y 26% hasta 90 días.

El costo asciende al 29% TNA hasta 180 días y llega al 35% para operaciones de hasta 360 días sin Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Para el resto de los clientes MiPyME, las tasas parten del 24% TNA para plazos de uno a seis días y llegan al 38% TNA para operaciones de entre 181 y 360 días sin SGR. En operaciones con garantía de una SGR dentro de ese último plazo, la tasa informada es del 32% TNA.

Las mismas condiciones de “Pellegrini Mi Banco” fueron informadas para grandes empresas, mientras que el resto de ese segmento tendrá tasas de entre 24% y 38% TNA, según el plazo.

Préstamos y certificados de obra

El Banco Nación también informó las tasas correspondientes a su cartera general de préstamos y a las operaciones con caución de certificados de obra.

Para las empresas consideradas MiPyME, estas últimas se calculan con la Tasa TAMAR de cinco días hábiles anteriores al comienzo de cada período más 6 puntos porcentuales. Para quienes no sean considerados MiPyME, el adicional es de 6,5 puntos porcentuales.

Los valores fueron publicados oficialmente por el Banco Nación en el Boletín Oficial y pueden variar de acuerdo con el plazo, el tipo de cliente y las garantías utilizadas.