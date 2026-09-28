El riesgo país volvió a subir y alcanzó su nivel más alto del año

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 641 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va de 2026 y el mayor desde el 2 de diciembre del año pasado, según informó Infobae.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 32 unidades, en una jornada negativa para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares registraban una caída promedio del 1,8%, con once ruedas consecutivas de retrocesos.

La Bolsa porteña también operaba en terreno negativo. El S&P Merval cedía 1,5%, hasta los 2.850.000 puntos, y acumulaba una baja cercana al 7% en seis jornadas consecutivas.

De acuerdo con el medio, la debilidad de los activos argentinos se produce en un contexto de mayor cautela inversora y de datos económicos que reflejan caída del consumo y aumento de la pobreza.

En paralelo, el Tesoro afronta este lunes una licitación de deuda de corto plazo por vencimientos cercanos a $8,1 billones, equivalentes a unos USD 5.300 millones.