Barrio Unión: demolerán un predio denunciado por consumo de alcohol y drogas

La Municipalidad intervino junto a la Policía tras reclamos de vecinos de la zona norte. Este martes, por orden judicial, serán demolidas las estructuras existentes en el lugar. 
Salta29/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta realizó un operativo de limpieza en un espacio abandonado de barrio Unión que había sido denunciado por vecinos como un punto utilizado para el consumo de bebidas alcohólicas y la presunta comercialización de estupefacientes. 

La intervención se llevó adelante con acompañamiento de la Policía de Salta. Durante la primera jornada, las cuadrillas retiraron grandes volúmenes de residuos, prendas en desuso, alimentos en mal estado y elementos de dudosa procedencia

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El municipio informó además que este martes 29 de septiembre, por orden judicial, se procederá a la demolición de las estructuras que permanecen en el predio.

La medida apunta a recuperar el espacio y responder a los reclamos de los vecinos vinculados con problemas de seguridad y deterioro del lugar.

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