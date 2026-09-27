Alerta amarilla por tormentas en Salta: esperan hasta 50 mm y ráfagas de 60 km/h

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Una alerta amarilla por tormentas alcanzará este lunes 28 de septiembre a distintos sectores de la provincia de Salta, con precipitaciones intensas, ráfagas fuertes y posibilidad de granizo.

El aviso difundido por Defensa Civil incluye a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, además de zonas aledañas.

El pronóstico contempla tormentas fuertes con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y riesgo de anegamientos.

También se esperan vientos del sector sur de hasta 60 km/h, con posibilidad de caída de ramas y desplazamiento de objetos.

Para Anta, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Metán se estiman acumulados de entre 15 y 30 milímetros. En la región metropolitana, las lluvias podrían acumular entre 20 y 40 milímetros, además de ráfagas de hasta 60 km/h.

Entre las recomendaciones se pide evitar calles anegadas y zonas bajas, no cruzar ríos o arroyos crecidos, asegurar techos y objetos que puedan volarse y suspender actividades al aire libre durante las tormentas.