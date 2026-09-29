DNI y pasaporte: habrá operativos esta semana en tres barrios de Salta Capital

El Registro Civil de Salta realizará durante esta semana operativos de identificación en Aguas Blancas y distintos barrios de la Capital, con atención para trámites de DNI, actualizaciones de mayores y menores, nuevos ejemplares y pasaportes.

En Aguas Blancas, el móvil permanecerá hasta el viernes 2 de octubre frente al edificio municipal, ubicado en 20 de Febrero 19. La atención comenzará a las 9 y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

En la ciudad de Salta, el operativo comenzará este martes 29 de septiembre en barrio Vicente Solá, en el Centro Vecinal de Bartolomé Mitre 2498. El miércoles 30 y jueves 1 de octubre continuará en el CIC de barrio Bicentenario, en avenida Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

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El viernes 2 de octubre la atención llegará al CIC de barrio Limache, ubicado en Demetrio Herrera y Gaucho Méndez. En los operativos de Capital también se atenderá desde las 9, con 70 turnos diarios por orden de llegada.

El DNI regular tiene un costo de $10.000 y el exprés, de $26.000. El pasaporte regular cuesta $100.000 y el exprés, $200.000. Los pagos deberán realizarse únicamente con tarjetas de crédito o débito o mediante billeteras virtuales.

Desde el organismo advirtieron además que existen demoras en la entrega de documentación: para el DNI, el plazo ronda actualmente los 90 días, mientras que para el pasaporte se estima en 15 días hábiles