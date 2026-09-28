Buscan médico para la Comisión Médica de Salta: requisitos y cómo postularse

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) abrió un concurso público para cubrir una vacante de médico co-titular en la Comisión Médica 23 de Salta, dentro de una convocatoria que comprende distintas jurisdicciones del país.

El llamado fue dispuesto mediante la Resolución 49/2026 (RESOL-2026-49-APN-SRT#MCH), publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma aprobó las bases del concurso, las vacantes y las especialidades médicas admitidas.

Entre los requisitos excluyentes se encuentran ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener hasta 50 años, salvo las excepciones previstas para médicos que ya trabajan en las Comisiones Médicas; contar con título de médico, al menos dos años de ejercicio profesional, matrícula o trámite iniciado y título de especialista o residencia completa en alguna de las especialidades admitidas.

La convocatoria contempla especialidades como Clínica Médica, Medicina Laboral, Medicina Legal, Ortopedia y Traumatología, Cardiología, Neurología, Psiquiatría, Oftalmología, Neumonología y Cirugía General, entre otras.

Cómo será la inscripción

Toda la documentación deberá presentarse en forma digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Cada profesional podrá postularse a una sola Comisión Médica o delegación y optar por una carga horaria de seis u ocho horas diarias.

El cronograma establece un plazo de 16 días hábiles para la recepción de antecedentes, contado desde la última publicación de la convocatoria. Luego habrá valoración de antecedentes, evaluación de competencias y entrevista personal antes de elaborar el orden de mérito.

Los profesionales que no resulten designados pero superen el concurso podrán integrar un Listado de Médicos Reemplazantes, que servirá para cubrir futuras vacantes.

La SRT aclaró además que la incorporación efectiva de los seleccionados quedará sujeta a la validación de la Secretaría de Transformación del Estado, con intervención de la Secretaría de Hacienda.