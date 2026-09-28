Dengue en Salta: hoy presentan el balance de casos y el plan para la nueva temporada

El Ministerio de Salud Pública presentará este lunes 28 de septiembre el balance epidemiológico del último ciclo de enfermedades transmitidas por mosquitos en Salta y anticipará el plan de acción para la temporada 2026/2027.

La conferencia comenzará a las 10, en la Sala de Prensa del Centro Cívico Grand Bourg, y estará encabezada por el ministro de Salud, Federico Mangione, y el director general de Epidemiología, Francisco García Campos.

Durante el encuentro se conocerán los datos de cierre del ciclo 2025/2026 sobre dengue, chikungunya y zika en el territorio provincial.

Además, las autoridades detallarán los lineamientos de prevención, las tareas territoriales y los cronogramas previstos para 2026/2027, con acciones que involucrarán a municipios y equipos de salud locales.