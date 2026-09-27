Domingo caluroso en Salta y cambio brusco: el lunes llegan tormentas y baja la temperatura

Salta tendrá este domingo una jornada calurosa, con una máxima prevista de 33° y cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional actualizado durante la mañana.

Las condiciones comenzarán a cambiar el lunes. El SMN anticipa una mínima de 20° y máxima de 30°, con tormentas fuertes previstas especialmente durante la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitaciones para esos períodos se ubica entre 40% y 70%. Durante la tarde también se esperan vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El descenso térmico será mucho más marcado el martes, cuando la temperatura oscilará entre 16° y 19°.

El cambio representará una caída de 14 grados en la máxima respecto de los 33° previstos para este domingo.