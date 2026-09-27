Golpe de calor: cuáles son las señales de alerta y qué hacer ante los primeros síntomas

Una jornada de altas temperaturas puede provocar desde una deshidratación leve hasta un golpe de calor, especialmente cuando existe exposición prolongada al sol o se realiza actividad física intensa.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda prestar atención a síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, agotamiento o desmayo. Una temperatura corporal superior a los 39° también constituye una señal de alerta.

Qué hacer

La persona debe ser trasladada a un lugar fresco, ventilado y alejado del sol. Se puede mojar el cuerpo o la ropa para ayudar a reducir la temperatura y, si está consciente, ofrecerle agua.

Ante síntomas importantes, la recomendación es buscar asistencia médica de manera urgente.

Salud también aconseja no utilizar medicamentos para bajar la fiebre por cuenta propia en un golpe de calor y evitar fricciones con alcohol.

Cómo prevenirlo

Tomar agua aunque no aparezca la sensación de sed, reducir la actividad física intensa, evitar el sol entre las 10 y las 16 y permanecer en espacios ventilados son algunas de las principales medidas preventivas.

Los cuidados deben reforzarse principalmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos especialmente vulnerables a las temperaturas extremas.