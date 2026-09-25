VPH: 8 de cada 10 personas lo contraerán alguna vez en su vida





El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección extremadamente frecuente: se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas tendrán contacto con el virus en algún momento de su vida.

El dato coincide con información del Instituto Nacional del Cáncer, que advierte que el VPH afecta tanto a mujeres como a varones y se transmite principalmente por contacto sexual.

En la mayoría de los casos, la infección desaparece espontáneamente y no genera síntomas ni consecuencias para la salud. Sin embargo, cuando algunos tipos considerados de alto riesgo persisten durante años, pueden producir alteraciones celulares y eventualmente derivar en distintos tipos de cáncer.

Entre ellos se encuentra especialmente el cáncer de cuello uterino, aunque el VPH también está relacionado con tumores de ano, pene y orofaringe. Los tipos 16 y 18 están asociados con más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino.

Uno de los principales problemas es que muchas personas pueden portar y transmitir el virus sin saberlo, ya que generalmente no presenta síntomas.

La vacunación constituye una de las herramientas centrales de prevención. También son importantes los controles periódicos, ya que permiten detectar tempranamente lesiones producidas por tipos de VPH de alto riesgo.

En Argentina, el cáncer de cuello uterino continúa siendo un problema relevante de salud pública: cada año se diagnostican más de 4.600 casos y fallecen más de 2.400 personas por esta enfermedad.

Los especialistas remarcan, además, que contraer VPH no significa necesariamente desarrollar cáncer. En la enorme mayoría de los casos, el propio organismo logra controlar la infección; el riesgo aparece principalmente cuando determinados tipos del virus permanecen en el cuerpo durante períodos prolongados.