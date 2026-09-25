Salta suma siete casos de la leishmaniasis que afecta la piel y las mucosas

Salta acumula siete casos de leishmaniasis mucocutánea humana desde comienzos de 2026, luego de que se notificaran dos nuevos diagnósticos durante la semana epidemiológica comprendida entre el 6 y el 12 de septiembre.

La mayor cantidad de casos se concentra en el departamento San Martín, donde residen seis de las personas diagnosticadas, mientras que el caso restante corresponde al departamento Orán.

La leishmaniasis mucocutánea es una enfermedad causada por parásitos que se transmiten a las personas mediante la picadura de diferentes especies de insectos flebótomos. Afecta principalmente la piel y las membranas mucosas.

La enfermedad suele comenzar en la mucosa nasal y puede provocar sangrado, congestión crónica y ulceraciones. En cuadros que progresan puede llegar a comprometer el tabique nasal y otras estructuras.

Entre las medidas de prevención se recomienda mantener los terrenos libres de malezas, corrales y basura, además de utilizar repelentes y mosquiteros. En zonas con abundante vegetación también se aconseja cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa y utilizar repelente.

Enfermedades zoonóticas

El mismo reporte epidemiológico registró seis nuevas picaduras de alacrán, con lo que el acumulado anual alcanzó los 285 casos. También se notificó un nuevo caso de ofidismo y el total ascendió a 55.

Además, se informaron 12 mordeduras de perros consideradas accidentes potencialmente rábicos: nueve ocurrieron en Capital y tres en San Martín. En lo que va del año se contabilizaron 648 casos de este tipo.

Finalmente, durante la última semana se sumó un caso de leishmaniasis visceral canina, que elevó el acumulado a 28, y otro de hidatidosis, con un total de 23 casos registrados en 2026.