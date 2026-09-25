Salud cesanteó a dos agentes tras condenas por abuso sexual y violencia de género
El Ministerio de Salud Pública de Salta dispuso la cesantía de cinco agentes que prestaban servicios en distintos hospitales de la provincia. Dos de las medidas están vinculadas con condenas penales, mientras que las otras tres responden a reiteradas ausencias injustificadas.
Las resoluciones fueron publicadas hoy, viernes 25 de septiembre, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Uno de los casos alcanza a Osvaldo Cayetano Ríos, personal de enfermería del Hospital de San Carlos. La documentación oficial señala que fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por delitos de abuso sexual agravado por el vínculo y la guarda y exhibiciones obscenas.
La Justicia había recomendado además su traslado porque una de las víctimas recibía asistencia psicológica en el mismo establecimiento sanitario. Tras un sumario, Salud concluyó que la condena afectaba el requisito de idoneidad necesario para continuar en la función pública.
También fue cesanteado Arcenio José Romero, agente sanitario del Hospital Profesor Salvador Mazza. El expediente consigna una condena a un año y seis meses de prisión condicional por lesiones agravadas por el vínculo y por el género. Además, otra causa por tentativa de homicidio se encuentra elevada a juicio.
Tres cesantías por inasistencias
Las restantes medidas están relacionadas con faltas reiteradas al trabajo.
En el Hospital San Vicente de Paul de Orán, Carmen Azucena García fue cesanteada luego de que se acreditaran más de 11 inasistencias injustificadas continuas.
En Iruya, Armando Urzagaste, agente sanitario del Hospital Dr. Ramón Carrillo, acumuló finalmente 15 inasistencias injustificadas durante 2023, según la documentación incorporada al expediente.
El quinto caso corresponde al médico Lautaro Saravia Vázquez, del Hospital Dr. Oscar H. Costas de Joaquín V. González. Salud constató 10 ausencias injustificadas discontinuas durante 2025, cantidad que la normativa provincial contempla como causal de cesantía.
Las cinco sanciones fueron dispuestas mediante las Resoluciones Delegadas 777 D, 778 D, 779 D, 780 D y 785 D, todas publicadas este viernes.