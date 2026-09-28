INCUCAI actualizó los criterios de emergencia para trasplante hepático pediátrico

El INCUCAI modificó los criterios para el ingreso a la lista de espera hepática en situación de emergencia, con un cambio específico para pacientes pediátricos con falla hepática fulminante.

La medida fue establecida mediante la Resolución 339/2026 (RESFC-2026-339-APN-D#INCUCAI), firmada el 25 de septiembre y publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La nueva normativa mantiene como criterio general para la falla hepática fulminante la presencia de hepatitis aguda sin enfermedad hepática previamente conocida, un valor de RIN mayor a 1,5 y algún grado de encefalopatía.

La principal modificación alcanza a los pacientes pediátricos: cuando presenten un RIN igual o superior a 2, ya no será necesario acreditar encefalopatía como requisito para ser incorporados a la lista de emergencia.

El INCUCAI fundamentó el cambio en las particularidades clínicas y evolutivas de los pacientes pediátricos. La modificación fue analizada por la Comisión Asesora de Trasplante Hepático, el Comité de Bioética y la Comisión Federal de Trasplantes.