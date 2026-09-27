Cinco bebidas frescas, fáciles y baratas para pasar el calor del domingo

Con temperaturas altas, la hidratación pasa a ser una de las principales recomendaciones para evitar malestares. El Ministerio de Salud aconseja tomar agua con frecuencia incluso antes de sentir sed y evitar el exceso de bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.

Para salir un poco del vaso de agua tradicional, hay alternativas caseras que se preparan en pocos minutos.

Limonada clásica

Para un litro se necesitan dos limones, agua fría y hielo. Exprimir los limones, completar con agua y agregar azúcar o edulcorante sólo si se desea. Unas hojas de menta pueden darle un sabor más fresco.

Agua saborizada con limón y naranja

Cortar medio limón y media naranja en rodajas, colocarlos en una jarra con un litro de agua y dejar reposar unos minutos en la heladera. No necesita azúcar.

Granizado de limón

Licuar hielo, agua y jugo de limón hasta conseguir una consistencia similar a un granizado. Se puede agregar una pequeña cantidad de azúcar o edulcorante.

Agua de pepino y limón

Un litro de agua, medio pepino cortado en rodajas y un limón. Se deja enfriar en la heladera y puede prepararse con varias horas de anticipación.

Té frío con limón

Preparar el té de manera habitual, dejarlo enfriar y agregar limón y hielo. Al contener cafeína, conviene tomarlo como una bebida complementaria y no como reemplazo del agua.

Durante jornadas de mucho calor también se recomienda incorporar frutas y verduras y evitar comidas demasiado abundantes.