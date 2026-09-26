Pantallas, dopamina y vínculos: “La gente habla, pero no se escucha”

La hiperconexión digital no necesariamente significa estar más cerca. Esa fue una de las reflexiones que dejó Valentina Yudi durante su paso por Vale Todo por Aries, donde habló sobre el impacto de las pantallas en la escucha y en los vínculos cotidianos.

La coach ontológica sostuvo que muchas personas viven expuestas de manera constante a estímulos, redes sociales y teléfonos, pero cada vez con menos capacidad de estar presentes en una conversación.

“Estamos en una era de pura dopamina, pura era de pantallas, donde la gente está muy desconectada”, señaló.

Yudi puso como ejemplo escenas habituales en reuniones familiares o entre amigos, donde varias personas conversan al mismo tiempo pero pocas se escuchan realmente.

“¿Por qué la gente no se escucha? Hablan y no escuchan”, planteó.

Para la entrevistada, recuperar la presencia debería convertirse también en un hábito: bajar el nivel de distracción, escuchar al otro y volver a registrar los vínculos por fuera de las pantallas.

“A veces no necesitás una terapia, necesitás una amiga presente, un familiar presente”, expresó, al referirse a situaciones cotidianas de acompañamiento y escucha.

En otro tramo de la entrevista, Yudi también habló de trabajar objetivos pequeños y posibles, especialmente cuando una persona siente que no puede afrontar grandes cambios de una sola vez.

“¿Qué puedo hoy? Lo mínimo. Si puedo 20 pasos, hago 20; si puedo 50, hago 50”, ejemplificó al explicar su mirada sobre disciplina y hábitos.