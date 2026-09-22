Florencia D’ Santis fue coronada "Reina de la Primavera de la zona norte"

Se llevó a cabo la "Elección de la Reina de la Primavera de la zona norte" en las instalaciones del Centro Vecinal de barrio 17 de Octubre.

La jornada, de música, desfile y baile, reunió a familias, hijos y nietos de los sectores de Parque Belgrano, Ciudad del Milagro, Castañares, Unión, 17 de Octubre, Vicente Solá, Lamadrid, Mosconi, Universitario, entre otros.

Tras las pasadas de las candidatas, el jurado distinguió a Florencia de Santi, de 87 años y representante de Parque Belgrano, como la Soberana de la zona norte. "Soy tatarabuela, tengo 15 nietos, 21 bisnietos y 4 tataranietos", expresó la flamante reina.

Asimismo, fueron reconocidas Norma Unco (Bº Universitario) como 1.ª Princesa, Adriana Salgado (Bº La Tradición) como 2.ª Princesa, Marcela Ocampo (Bº Patricia Heitman) como Miss Elegancia, Nélida Choque (Bº Mosconi) como Miss Primavera y Cecilia Díaz (Bº 17 de Octubre) como Miss Simpatía. Todas se llevaron una corona, banda e importantes premios.

Juan Manuel Chalabe, jefe de Gabinete, saludó a las candidatas y valoró el compromiso de las familias de la zona norte. Al tiempo anticipó una nutrida agenda de próximos encuentros en articulación con la red de la zona norte.