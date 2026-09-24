El “Súper Niño” empieza a mostrar sus efectos: temporales, vientos y hasta flores en el desierto



El fenómeno de El Niño continúa intensificándose sobre el Pacífico y distintos puntos de Sudamérica comienzan a registrar episodios meteorológicos llamativos: fuertes lluvias, temporales de viento y, en el norte de Chile, precipitaciones excepcionales que hicieron florecer uno de los desiertos más áridos del planeta.

El escenario coincide con un episodio de El Niño que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) considera de intensidad fuerte o muy fuerte. Su director, Pedro Di Nezio, aseguró que el fenómeno actual ya se encuentra “a la par” del registrado en 1997, uno de los más intensos de las últimas décadas.

“Ya es un Niño muy intenso, incluso en comparación con los más fuertes”, explicó Di Nezio, quien señaló que episodios de esta magnitud ocurren aproximadamente una vez cada 30 años.

El fenómeno todavía no habría alcanzado su máxima intensidad: el pico se espera hacia diciembre, mientras sus consecuencias podrían extenderse durante los primeros meses de 2027.

En Argentina, la llegada de la primavera ya encuentra diferentes regiones bajo condiciones meteorológicas adversas.

La cordillera de Neuquén y Río Negro se encuentra afectada por un fuerte temporal de lluvia y viento, con alertas que también alcanzan sectores del Alto Valle y Viedma. En la región de Cuyo, en tanto, el viento volvió a convertirse en protagonista, con pronósticos de ráfagas que pueden acercarse a los 80 kilómetros por hora.

Estos episodios se producen en momentos en que El Niño gana intensidad, aunque no todos los eventos meteorológicos aislados pueden atribuirse directamente al fenómeno. El caso más gráfico aparece del otro lado de la Cordillera.

El desierto más árido se llenó de flores

En el norte de Chile, las lluvias excepcionales asociadas a El Niño modificaron por completo el paisaje del desierto de Atacama.

Grandes extensiones habitualmente áridas comenzaron a cubrirse de flores violetas y blancas después de que la humedad permitiera germinar semillas y bulbos que permanecían bajo tierra esperando las condiciones adecuadas.

El fenómeno, conocido como “desierto florido”, puede involucrar alrededor de 200 especies adaptadas a permanecer durante largos períodos en estado latente.

Las precipitaciones registradas este año permitieron además que la floración comenzara antes de lo habitual, ofreciendo una de las primeras manifestaciones visibles de las alteraciones en el régimen de lluvias asociadas al actual episodio de El Niño.

Un fenómeno que todavía tiene meses por delante

El último informe del SMN determinó que las condiciones del Pacífico corresponden plenamente a una fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Los modelos meteorológicos estiman una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones habituales de lluvias y temperaturas en diferentes regiones del planeta.

Sin embargo, sus consecuencias no son iguales en todos los territorios ni significan necesariamente más precipitaciones en cada lugar. La intensidad de sus efectos depende de la interacción con otros factores atmosféricos y oceánicos.

En Salta, la última semana también estuvo marcada por una fuerte variabilidad. En cuestión de pocos días, los salteños atravesaron jornadas de calor, viento, descensos de temperatura, nubosidad y lluvias, con cambios bruscos que modificaron las condiciones prácticamente de un día para otro. Si bien esta sucesión de estados del tiempo no puede atribuirse por sí sola a El Niño, coincide con un escenario de mayor inestabilidad atmosférica que los organismos meteorológicos siguen de cerca ante la intensificación del fenómeno.

Para Salta, además, las autoridades comenzaron a reforzar las medidas de prevención. Este jueves, el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, confirmó a Aries que la fuerza se encuentra “en alerta”, reforzando capacitación, equipamiento y recursos logísticos.

El escenario obliga a mantener el seguimiento durante los próximos meses: el actual Niño todavía se encuentra en desarrollo y su mayor intensidad está prevista hacia el comienzo del verano.