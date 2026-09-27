Racing y Boca se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina

Argentina cerró los Juegos Suramericanos con 293 medallas y un histórico segundo puesto
Ivana ChañiDeportes27/09/2026
La delegación nacional terminó detrás de Brasil con 81 oros, 87 platas y 125 bronces. Colombia completó el podio.
Racing y Boca protagonizarán este domingo uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, con un lugar entre los cuatro mejores en juego.
El partido comenzará a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. ESPN destacó que ambos equipos llegan a esta instancia con la obligación de avanzar en un certamen que empieza a entrar en su tramo decisivo.
La Academia consiguió su clasificación luego de eliminar a Belgrano, mientras que Boca avanzó tras superar a Vélez en una definición por penales.
El encuentro será a partido único: si terminan igualados durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá desde el punto penal.