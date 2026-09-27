Racing y Boca se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina

Racing y Boca protagonizarán este domingo uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, con un lugar entre los cuatro mejores en juego.

El partido comenzará a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. ESPN destacó que ambos equipos llegan a esta instancia con la obligación de avanzar en un certamen que empieza a entrar en su tramo decisivo.

La Academia consiguió su clasificación luego de eliminar a Belgrano, mientras que Boca avanzó tras superar a Vélez en una definición por penales.

El encuentro será a partido único: si terminan igualados durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá desde el punto penal.