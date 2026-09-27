Comercio cuestionó al Gobierno por el rumbo económico y el deterioro laboral

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), conducida por Armando Cavalieri, cuestionó el rumbo económico del Gobierno y expresó su preocupación por el deterioro del mercado laboral y del poder adquisitivo.

En un comunicado difundido por el Día del Empleado de Comercio, el gremio sostuvo que existe un “constante declive de la protección laboral” y advirtió por el impacto de la situación económica sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

Minuto Uno recogió que la organización también mencionó como problemas la incertidumbre laboral, el deterioro de la salud física y mental, los cambios en las jornadas de trabajo y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

FAECyS respaldó además los reclamos de la CGT y sostuvo que las dificultades planteadas exceden al sector mercantil y alcanzan al conjunto del movimiento obrero.

El documento reivindicó la justicia social y cuestionó lo que el sindicato considera un retroceso en materia de derechos laborales, aunque manifestó su disposición a mantener el diálogo sobre una agenda para los trabajadores.