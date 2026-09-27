Comercio cuestionó al Gobierno por el rumbo económico y el deterioro laboral

FAECyS advirtió por la pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre laboral y el debilitamiento de la protección social.
Política27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), conducida por Armando Cavalieri, cuestionó el rumbo económico del Gobierno y expresó su preocupación por el deterioro del mercado laboral y del poder adquisitivo.

En un comunicado difundido por el Día del Empleado de Comercio, el gremio sostuvo que existe un “constante declive de la protección laboral” y advirtió por el impacto de la situación económica sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

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Minuto Uno recogió que la organización también mencionó como problemas la incertidumbre laboral, el deterioro de la salud física y mental, los cambios en las jornadas de trabajo y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

FAECyS respaldó además los reclamos de la CGT y sostuvo que las dificultades planteadas exceden al sector mercantil y alcanzan al conjunto del movimiento obrero. 

El documento reivindicó la justicia social y cuestionó lo que el sindicato considera un retroceso en materia de derechos laborales, aunque manifestó su disposición a mantener el diálogo sobre una agenda para los trabajadores.

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