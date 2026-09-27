Día del Empleado de Comercio: qué pasa este lunes en Salta y cuánto cobran quienes trabajen

Los empleados de comercio de Salta tendrán este lunes 28 de septiembre su jornada de descanso por el Día del Empleado de Comercio, trasladado desde el sábado 26 por acuerdo entre la FAECYS y las cámaras empresarias.

La medida alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y sus convenios complementarios. En Salta, la Subsecretaría de Trabajo confirmó el traslado y recordó que las empresas deben respetar las condiciones previstas para la fecha.

En diálogo con Aries, Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, sostuvo que la intención es garantizar efectivamente el descanso. “Es nuestro día y es nuestro día de descanso”, remarcó. El lunes fue elegido además por ser una de las jornadas de menor actividad comercial.

¿Qué pasa si el empleado trabaja?

La jornada tiene, para los trabajadores alcanzados, los mismos efectos que un feriado nacional. Si el empleado no concurre, mantiene su remuneración habitual y no puede sufrir descuentos ni perder el presentismo.

En cambio, quien trabaje este lunes deberá percibir la jornada con un recargo del 100%. Para los mensualizados, el adicional se calcula dividiendo el salario mensual por 25 y sumando ese importe a la remuneración habitual. El pago no puede reemplazarse por un franco compensatorio.

El beneficio comprende, entre otros, a trabajadores de supermercados, shoppings, comercios mayoristas, minoristas y personal administrativo incluido en el convenio mercantil.