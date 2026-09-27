León XIV pidió perseverar en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia

El papa León XIV pidió este domingo a la Iglesia en Francia “continuar por el camino iniciado” frente a los abusos sexuales contra menores y mantener “la mayor vigilancia” en las políticas de prevención y protección.

Durante un encuentro con obispos franceses en Lourdes, el pontífice destacó los pasos adoptados para escuchar a las víctimas, buscar la verdad y la justicia, reparar el daño y fortalecer los mecanismos de prevención.

DW recordó que una investigación publicada en 2021 estimó que alrededor de 330.000 menores fueron víctimas de abusos cometidos por sacerdotes y responsables laicos de la Iglesia en Francia entre 1950 y 2020.

León XIV tenía previsto reunirse este mismo domingo con siete sobrevivientes adultos de abusos sexuales. Antes, celebró una misa en Lourdes ante unas 150.000 personas.

Durante la celebración, también sostuvo que reconocer los errores resulta indispensable para sanar las heridas provocadas dentro de la Iglesia.