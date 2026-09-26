Bolivia pone bajo revisión 67 empresas públicas y abre la puerta a cierres

El Gobierno de Bolivia puso bajo revisión a 67 empresas públicas y mixtas y abrió la posibilidad de avanzar con reorganizaciones, disoluciones o liquidaciones dentro de su programa de reducción del gasto estatal.

Según informó Noticias Argentinas, la medida quedó establecida mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado por el gabinete y publicado en la Gaceta Oficial.

La decisión no implica el cierre automático de todas las compañías. El Ejecutivo deberá analizar cada caso de manera individual y definir si corresponde mantener la estructura actual, reorganizarla o avanzar con su disolución.

Una evaluación técnica previa detectó al menos 20 entidades en situación crítica, mientras que del total bajo análisis, 42 son completamente estatales y otras 25 funcionan con participación mayoritaria del Estado y capital privado.

El proceso estará respaldado por un diagnóstico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, que deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública.

La medida profundiza una revisión que el Gobierno ya había anunciado el 10 de septiembre, cuando anticipó que evaluaba cerrar hasta una decena de empresas deficitarias en los próximos meses.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, sostuvo que el futuro de cada compañía dependerá de su evaluación financiera y que las decisiones comenzarán a aplicarse en el corto plazo.

Entre las empresas estatales existen además firmas consideradas estratégicas, como Entel y compañías de los sectores eléctrico y petrolero, surgidas de procesos de recuperación estatal o nacionalización.