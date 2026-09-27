Brasil vota el próximo domingo con una pelea ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro

Más de 158 millones de brasileños irán a las urnas el 4 de octubre. Los últimos sondeos muestran diferencias mínimas entre los dos principales candidatos.
El Mundo27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

561f07ec0ebfc40ab62d8b32cbb594f936d2dbc3

Brasil celebrará el próximo domingo 4 de octubre la primera vuelta de sus elecciones generales, con una disputa presidencial concentrada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Además se elegirán gobernadores, senadores y diputados. 

NdeN recopiló las últimas encuestas de septiembre, que muestran escenarios muy ajustados. Datafolha ubicó a Lula con 39% y a Bolsonaro con 36%, mientras Quaest registró 37% contra 33%, respectivamente. 

Otros estudios reflejan todavía mayor paridad: BTG/Nexus midió 40% para Lula y 37% para Bolsonaro, mientras Palver colocó al candidato del PL con 42% y al actual presidente con 41%. Las diferencias se encuentran dentro de los márgenes de error de esas mediciones. 

PAPA LEONLeón XIV pidió perseverar en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia

Los escenarios de una eventual segunda vuelta también aparecen cerrados. Quaest registró 42% para Flávio Bolsonaro y 41% para Lula, mientras BTG/Nexus mostró 46% para Lula y 45% para su rival. 

Para ganar en primera vuelta, un candidato deberá superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno lo consigue, el balotaje se realizará el 25 de octubre.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail