Brasil vota el próximo domingo con una pelea ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil celebrará el próximo domingo 4 de octubre la primera vuelta de sus elecciones generales, con una disputa presidencial concentrada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Además se elegirán gobernadores, senadores y diputados.

NdeN recopiló las últimas encuestas de septiembre, que muestran escenarios muy ajustados. Datafolha ubicó a Lula con 39% y a Bolsonaro con 36%, mientras Quaest registró 37% contra 33%, respectivamente.

Otros estudios reflejan todavía mayor paridad: BTG/Nexus midió 40% para Lula y 37% para Bolsonaro, mientras Palver colocó al candidato del PL con 42% y al actual presidente con 41%. Las diferencias se encuentran dentro de los márgenes de error de esas mediciones.

Los escenarios de una eventual segunda vuelta también aparecen cerrados. Quaest registró 42% para Flávio Bolsonaro y 41% para Lula, mientras BTG/Nexus mostró 46% para Lula y 45% para su rival.

Para ganar en primera vuelta, un candidato deberá superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno lo consigue, el balotaje se realizará el 25 de octubre.