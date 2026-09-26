Brasil prohibió las apuestas online por el impacto en el endeudamiento familiar

La medida rige de inmediato y deberá ser ratificada por el Congreso en 120 días para quedar vigente de forma permanente.
El Mundo26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dispuso por decreto la prohibición inmediata de las apuestas en línea, con el argumento de reducir el endeudamiento de las familias y contener un problema que su Gobierno definió como de salud pública.

El Destape consignó que la medida deberá ser aprobada por el Congreso dentro de los próximos 120 días para mantener su vigencia. El Gobierno había regulado formalmente este mercado menos de dos años atrás. 

dolares-20220720-1389458Ahorristas compraron US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más altos del año

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, sostuvo que el crecimiento de las apuestas está desviando ingresos familiares hacia el juego. La decisión se conoció además en plena campaña presidencial, a pocos días de la primera vuelta del 4 de octubre.

Desde la oposición, Flávio Bolsonaro cuestionó el decreto y lo calificó como una medida con motivaciones electorales. 

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