Trump rechazó el plan de Irán para reabrir Ormuz y retomar las negociaciones

Donald Trump rechazó este sábado la propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones sobre su programa nuclear.

El plan iraní contemplaba habilitar el estratégico paso marítimo en un plazo de siete días y reanudar las negociaciones, a cambio de que Estados Unidos suspendiera las sanciones económicas y el bloqueo naval.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, declaró Trump. El mandatario agregó que Teherán busca un acuerdo, pero consideró que los términos planteados “no serían aceptables”. C5N recogió la información publicada por The Washington Post.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos del conflicto debido a su importancia para el transporte internacional de petróleo. El tránsito marítimo por la zona se redujo después de la escalada militar iniciada a fines de febrero, con impacto sobre los precios internacionales de la energía.

Tras la negativa estadounidense, autoridades iraníes reafirmaron que sus fuerzas mantienen el control del acceso al estrecho.