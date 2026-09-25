Metalúrgica ofreció 300 kilos de bronce a sus empleados para pagar salarios adeudados

Una metalúrgica de Lanús Este ofreció a sus trabajadores alrededor de 300 kilos de bronce sobrante como alternativa para afrontar salarios adeudados, en medio del cese de actividades de la planta.

Según informó Noticias Argentinas, unos 60 empleados de la empresa Vaspia recibieron la propuesta luego de que esta semana fuera apagado el último horno de fundición que permanecía en funcionamiento.

Los trabajadores denunciaron que la mayoría cuenta con entre 20 y 30 años de antigüedad y que no perciben sus haberes desde julio, incluido el aguinaldo. También aseguraron que no obtienen respuestas de los propietarios de la compañía.

“Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”, cuestionó David Gallego, uno de los empleados.

La situación se produce en un escenario adverso para el sector metalúrgico. De acuerdo con la información publicada por la agencia, la actividad acumula una caída del 6,2% en lo que va del año.