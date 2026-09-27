Controles rurales: detectaron 70 toneladas de maíz sin papeles, leña y pesca ilegal

Cinco personas fueron infraccionadas durante distintos controles de la Policía Rural y Ambiental realizados en General Güemes, El Carril y Campo Quijano, por irregularidades vinculadas al transporte de productos y a la pesca en época de veda.

Uno de los procedimientos se concretó en El Carril, donde fueron detectados dos camiones que transportaban aproximadamente 70.000 kilos de maíz sin la documentación correspondiente.

En General Güemes, los efectivos secuestraron un camión y alrededor de 12 metros cúbicos de leña debido a que la carga no contaba con la guía exigida para su traslado.

Además, en Campo Quijano, dos personas fueron infraccionadas por pescar durante la época de veda y se procedió al secuestro de los equipos utilizados.

En todos los casos se labraron actuaciones contravencionales y se dio intervención a las autoridades correspondientes.