Xi Jinping se distancia de Trump y advierte sobre los peligros globales de la IA

En el marco de una cumbre bilateral de alto voltaje geopolítico, las diferencias de visión entre Washington y Pekín quedaron al descubierto en torno al futuro de la inteligencia artificial. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su postura de dejar el avance tecnológico sin restricciones regulatorias —desoyendo las advertencias de diversos sectores empresariales y priorizando la competencia comercial frente a la superación de rivales—, el mandatario chino, Xi Jinping, adoptó una postura diametralmente opuesta al reconocer los profundos riesgos asociados al desarrollo desbocado de estas herramientas. Para el líder asiático, la magnitud que adquirió la carrera tecnológica exige una coordinación estrecha y una responsabilidad compartida para evitar que los sistemas escapan al control de la sociedad.

Las tensiones en torno a la gobernanza de la IA se intensificaron tras una serie de cenas y reuniones de alto nivel en las que confluyeron los principales referentes de Sillicon Valley y los gobiernos de ambas superpotencias.

Mientras la Casa Blanca resiste cualquier intento de desacelerar la innovación bajo el argumento de no ceder terreno ante competidores extranjeros, el gigante asiático mantiene un marco de supervisión mucho más riguroso, impulsado por la creciente preocupación de sus agencias reguladoras frente a la posibilidad de fallos críticos o ciberataques automatizados.

Aunque los analistas descartan la firma de un tratado formal de regulación conjunta en el corto plazo, el propio gobierno chino deslizó la apertura a mantener canales de diálogo bilaterales orientados a mitigar riesgos existenciales y prevenir abusos tecnológicos que comprometan la seguridad global.

(Con información de Perfil)