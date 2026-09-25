EE.UU. propone una reunión trilateral con Rusia y Ucrania para avanzar en un acuerdo



Estados Unidos propuso realizar una reunión trilateral con representantes de Ucrania y Rusia para discutir posibles avances hacia el fin de la guerra, según informó este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

De acuerdo con el mandatario, Washington planteó que el encuentro se desarrolle a nivel técnico y sugirió a Emiratos Árabes Unidos como posible sede.

“La parte estadounidense propuso una reunión en formato de tres partes”, explicó Zelenski durante una conversación con periodistas. Ucrania se encuentra ahora a la espera de que Estados Unidos presente una fecha concreta para la convocatoria.

La iniciativa aparece en medio de una nueva ofensiva diplomática de Washington para acercar posiciones entre Kiev y Moscú. A comienzos de septiembre, enviados estadounidenses mantuvieron reuniones tanto con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con Zelenski, aunque esos contactos no derivaron hasta ahora en un acuerdo definitivo.

El presidente ucraniano ya había manifestado esta semana su disposición a participar en conversaciones trilaterales junto a Rusia y Estados Unidos.

Durante su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Zelenski aseguró que estaba preparado para avanzar rápidamente en negociaciones y mencionó entre las alternativas un posible alto el fuego limitado sobre infraestructura energética.

Las conversaciones diplomáticas se desarrollan mientras continúa el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania y persisten los ataques sobre infraestructura y objetivos militares de ambos lados.

Por el momento, Moscú no confirmó públicamente su participación en el encuentro planteado por Washington y tampoco se informó una fecha para la eventual reunión.

La propuesta abre así una nueva instancia diplomática, aunque todavía dependerá de que las tres partes acuerden las condiciones y el alcance de las conversaciones.