Chile reforzará su presencia militar en Magallanes con nuevas bases y más vigilancia



Chile anunció un plan de fortalecimiento militar en la Región de Magallanes que contempla la construcción de nuevas bases, la modernización de equipamiento terrestre y el refuerzo de la vigilancia aérea y marítima en el extremo sur del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, desde la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas, junto a los principales mandos de las Fuerzas Armadas chilenas.

Entre las medidas previstas se encuentra la construcción de nuevas instalaciones militares destinadas a reforzar la presencia permanente de personal y medios en la zona austral. También fue autorizada la modernización de los tanques Leopard 1 actualmente desplegados en Magallanes.

El Ejército deberá además comenzar estudios para incorporar progresivamente sistemas no tripulados, capacidades de guerra electrónica, comunicaciones seguras y nuevos medios de observación y respuesta.

En el plano aéreo, el Gobierno chileno puso en marcha el proceso para reemplazar los cazas F-5, que llevan alrededor de 50 años de servicio, y avanzará en la renovación de helicópteros Bell UH-1H y de las capacidades de transporte estratégico actualmente sostenidas por los C-130 Hércules.

El plan también apunta a reforzar la infraestructura naval de Punta Arenas, con mejoras portuarias para aumentar la capacidad de la Armada en el Estrecho de Magallanes y los mares australes.

Otro de los objetivos es fortalecer la proyección chilena hacia la Antártida. Para ello se prevén trabajos en la pista Teniente Marsh, mejoras en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva y en el muelle de Bahía Fildes.

La estrategia incluye además un incremento de los patrullajes marítimos y de la vigilancia aérea, con el argumento de responder a desafíos vinculados con la pesca internacional y el crimen organizado transnacional.

El Ministerio de Defensa chileno informó que el área quedó exceptuada del ajuste presupuestario del 3% y que durante 2026 la inversión destinada a capacidades estratégicas será cercana al doble de la realizada el año anterior.

Desde el Gobierno chileno señalaron que la planificación tiene un horizonte de largo plazo y busca reforzar la soberanía y la presencia estatal en una región estratégica por su ubicación, el Estrecho de Magallanes y su conexión con la Antártida.