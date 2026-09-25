León XIV llegó a Francia para una visita histórica de cuatro días





El papa León XIV llegó este viernes a Francia para iniciar una visita apostólica de cuatro días que combinará actividades pastorales, encuentros institucionales y mensajes sobre algunos de los principales desafíos sociales y políticos de la actualidad.

Se trata de la primera visita de un Sumo Pontífice a Francia en 18 años. El recorrido se extenderá hasta el lunes 28 de septiembre y tendrá escalas en París, Lourdes y Metz, bajo el lema “Para que el mundo tenga vida”.

Antes de aterrizar, León XIV aseguró ante los periodistas que viajaba a Francia para llevar “un mensaje de paz al mundo”. Durante el vuelo también respondió preguntas vinculadas con la actualidad internacional y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

La primera jornada tendrá uno de sus momentos centrales en la catedral de Notre-Dame, donde León XIV será el primer Papa en ingresar desde la reapertura del templo en diciembre de 2024, luego de los trabajos de reconstrucción posteriores al incendio de 2019.

Antes de esa visita, el Pontífice tiene previsto mantener un encuentro en la sede de la UNESCO y pronunciar un discurso ante representantes internacionales, con foco en educación, cultura, ciencia y construcción de la paz.

La agenda continuará en Saint-Denis, donde encabezará una vigilia con miles de jóvenes en el Stade de France. París preparó además un recibimiento especial con siete minutos de campanas y un recorrido de aproximadamente 2,5 kilómetros por la ciudad.

Durante los cuatro días de visita también está previsto que León XIV aborde temas como la inteligencia artificial, la eutanasia y los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia.

Uno de los actos de mayor convocatoria será una misa al aire libre prevista para el sábado 26 en París, para la cual se inscribieron cientos de miles de personas.

La gira por Francia abre una nueva etapa en la agenda internacional del Pontífice, con una visita que combinará símbolos religiosos de fuerte peso histórico con intervenciones sobre los debates contemporáneos.