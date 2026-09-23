Vaqueros: vecinos harán la “no inauguración” de una plaza que lleva un año sin terminar



Vecinos de Vaqueros convocaron para este domingo a una particular “no inauguración” de la Plaza Héroes de la Patria, una obra que comenzó hace aproximadamente un año, debía ejecutarse en 120 días y, según denuncian, actualmente presenta un avance cercano al 30%.

Andrés Domínguez París, uno de los vecinos que impulsó el proyecto, explicó en diálogo con Aries que la iniciativa comenzó hace cinco años por iniciativa de habitantes de la localidad. Después de distintas presentaciones ante el municipio, la ejecución fue finalmente aprobada y los trabajos comenzaron en octubre del año pasado.

Según relató, los fondos corresponden a la Provincia, que celebró el convenio con la Municipalidad de Vaqueros. El municipio, a su vez, tercerizó la ejecución y la empresa contratada habría recurrido posteriormente a otra firma.

“Es como una cadena de tercerización”, describió Domínguez París.

El vecino aseguró que la primera empresa comenzó los trabajos pero no cumplió con lo acordado y posteriormente abandonó la obra. Luego apareció otra firma para continuar con la construcción.

De acuerdo con los datos brindados por Domínguez París, Provincia ya habría asignado más del 50% de la partida prevista, mientras que la ejecución física de la plaza rondaría el 30%.

La diferencia genera cuestionamientos entre los vecinos, especialmente por los plazos. La obra tenía inicialmente un período de ejecución de 120 días corridos, pero ya transcurrió aproximadamente un año desde su inicio.

Domínguez París señaló que durante ese período hubo sucesivos intentos por conseguir respuestas y que los trabajos tuvieron avances intermitentes: “Se retomaba la obra una semana o dos semanas y volvía de nuevo el abandono”.

Los vecinos también mantuvieron reuniones con la actual conducción municipal encabezada por Andrea Salvatierra, además de funcionarios de Obras Públicas y representantes de la empresa.

Según relató el entrevistado, hace aproximadamente un mes recibieron el compromiso de que los trabajos continuarían de manera ininterrumpida y que la plaza estaría terminada para el 15 de octubre. Sin embargo, aseguró que después de esa reunión solamente se trabajó durante una semana y la obra volvió a paralizarse.

“Pedimos respuestas de por qué y no las tenemos”, afirmó. También indicó que solicitaron un detalle sobre cómo continuaría la ejecución, pero hasta el momento no habrían recibido esa información.

La preocupación aumenta ante la proximidad de la temporada de lluvias, que podría provocar nuevas demoras. Los vecinos también advirtieron sobre el estado actual del terreno y reclamaron medidas de seguridad en sectores de la obra que habían quedado abiertos.

Una plaza de 6.000 metros cuadrados

El proyecto tiene especial importancia para la zona alta de Vaqueros, donde el crecimiento poblacional de los últimos años no estuvo acompañado, según los vecinos, por nuevos espacios verdes.

La futura plaza ocupará alrededor de 6.000 metros cuadrados y contempla sectores para ejercicios, juegos y un anfiteatro.

Domínguez París destacó además la participación de la propia comunidad en el proyecto. Según contó, los vecinos compraron 60 bolsas de cemento destinadas al anfiteatro y consiguieron la donación de 80 árboles nativos provenientes del vivero provincial.

“Siempre estuvo la intención de acompañar la construcción de esa plaza, pero hoy vemos una desidia por parte del municipio”, cuestionó.

Ante la falta de avances, los vecinos decidieron transformar el reclamo en una actividad comunitaria. Este domingo se reunirán en el predio ubicado en Cortázar y Los Chalchaleros, donde realizarán la denominada “no inauguración”.

Habrá tortas fritas, tortillas, sikuris, coplas y otros números artísticos. La intención, explicó Domínguez París, será informar al resto de la comunidad sobre el estado de la obra y definir nuevas acciones para exigir su finalización.

“Nos gustaría estar haciendo un evento de inauguración o alguna feria, pero estamos en esta situación”, resumió el vecino.