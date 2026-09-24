A 50 años de la Masacre de El Gallinato, un documental busca romper décadas de silencio

A 50 años de la Masacre de El Gallinato, la productora Gemma Malen Pez Gamboa destacó la necesidad de recuperar y transmitir a nuevas generaciones lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en Salta y adelantó parte del documental que actualmente se encuentra en desarrollo.

En diálogo con N&N por Aries, Pez Gamboa explicó que uno de los motivos que impulsaron la realización audiovisual fue la necesidad de dar mayor visibilidad a un episodio que, pese a su gravedad, considera menos conocido que otros hechos ocurridos durante la última dictadura.

“Uno de los motivos era poder visibilizar que el terrorismo de Estado ocurrió en todo el país y que hubo un montón de hechos y situaciones terribles de los que no se habla”, señaló.

Este jueves 24 de septiembre se cumplen 50 años de los secuestros y asesinatos ocurridos en 1976 que dieron origen a la conmemoración de El Gallinato. El acto central comenzó a las 10 en el sitio de memoria ubicado en La Caldera. Los hechos son recordados oficialmente cada 24 de septiembre y han sido objeto de homenajes de organismos de derechos humanos, familiares e instituciones provinciales y municipales.

Para la productora, el audiovisual permite mantener esa memoria en circulación y acercarla a otros públicos. “Hoy es mucho más fácil acceder a una cámara, a un celular, grabar un audio y registrar lo que está pasando. Hay que aprovechar ese recurso”, sostuvo.

La historia también la atraviesa personalmente. Pez Gamboa es descendiente de Gemma Fernández y Héctor Domingo “Guilo” Gamboa, víctimas de aquellos hechos, e hija de Mariana Gamboa, referente vinculada a organismos de derechos humanos. Los secuestros de Fernández y Gamboa forman parte de los casos recordados en torno a Gallinato.

El documental incorporará testimonios de familiares y amigos de personas desaparecidas, pero también de habitantes de La Caldera y El Gallinato que recuerdan haber escuchado detonaciones durante las madrugadas de aquellos años.

“Queremos mostrar la memoria activa y en movimiento”, explicó la productora.

Como parte de las actividades por el aniversario, este jueves a las 19 horas, en el Salón Municipal de La Caldera, está prevista la presentación de un adelanto de “Masacre de Gallinato: el silencio en el estruendo”, largometraje documental todavía en desarrollo, con la presencia de Gemma Malen Pez Gamboa.

¿Qué fue la Masacre de El Gallinato?

La Masacre de Gallinato fue un episodio del terrorismo de Estado ocurrido en Salta en septiembre de 1976. Personas que habían sido secuestradas y permanecían detenidas-desaparecidas fueron trasladadas a la zona de El Gallinato, en La Caldera, donde sus cuerpos fueron dinamitados.

En el juicio por delitos de lesa humanidad que investigó estos hechos se determinó que entre las víctimas estuvieron Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Héctor Domingo “Guilo” Gamboa, Silvia Aramayo, Daniel Loto Zurita y Carlos Estanislao Figueroa Rojas.