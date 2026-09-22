Cuatro calles de San Lorenzo estrenan pavimento y obras de desagüe

La Municipalidad de San Lorenzo informó que finalizaron nuevas obras viales en las calles 9 de Julio, Chile, Guatemala y Cuba, con intervenciones sobre pavimento, desagües y cordones.

Los trabajos comprendieron casi 4.400 metros cuadrados de pavimento articulado, otros 642 m² de badenes y bocacalles y 250 metros lineales de cordón cuneta.

En calle Cuba se agregó la demolición y reconstrucción de 180 metros de canal, como parte de las obras para mejorar el escurrimiento y la infraestructura del sector.

Según el municipio, las intervenciones fueron financiadas con recursos propios y el sistema de Contribución por Mejoras, previsto por ordenanza, y estuvieron a cargo de la empresa IMECA S.R.L.

Las cuatro calles se incorporan al Plan Vial Municipal, que durante 2025 también incluyó trabajos de adoquinado, pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en distintos sectores de San Lorenzo.