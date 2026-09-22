Habilitaron una nueva sede para adolescentes del sistema penal juvenil en Cerrillos

El Instituto Especializado de Alojamiento para Mujeres comenzó a funcionar este martes 22 de septiembre en una nueva sede ubicada en Villa Los Tarcos, Cerrillos. El espacio depende del Programa de Justicia Penal Juvenil y está destinado a adolescentes que se encuentran bajo intervención de ese sistema.

Las instalaciones se encuentran en calle José Peralta y Gustavo Marrupe S/N y reemplazan a la sede que funcionaba anteriormente sobre calle Bolívar. El traslado apunta a ampliar las posibilidades de acompañamiento educativo y formativo de las jóvenes alojadas.

La jefa del Programa de Justicia Penal Juvenil, Ileana Ballesteros, señaló que el cambio también se vincula con las modificaciones en el abordaje de las adolescentes. “Esta casa viene a acompañar trayectorias de todo el personal y, además, de un trabajo distinto con una nueva ley de régimen penal juvenil”, explicó.

La nueva modalidad contempla el desarrollo de trayectorias educativas, talleres y formación en oficios, además de la articulación con diferentes áreas para generar oportunidades para las jóvenes.

Ballesteros sostuvo que se busca avanzar hacia un esquema “ya no tanto un sistema cerrado, un sistema que nos limitaba en muchos de los aspectos para generar oportunidades en cada joven”.

El instituto cuenta actualmente con capacidad para alojar a seis adolescentes de entre 14 y 18 años y está orientado al acompañamiento integral de quienes se encuentran bajo intervención del sistema de Justicia Penal Juvenil.