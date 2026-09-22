Habilitaron una nueva sede para adolescentes del sistema penal juvenil en Cerrillos
Municipios22/09/2026Mariana Frías
El Instituto Especializado de Alojamiento para Mujeres funciona ahora en Villa Los Tarcos. Tiene capacidad para seis jóvenes de entre 14 y 18 años.
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El proyecto tiene preferencia para la sesión de este jueves y redefine las reglas políticas, económicas y administrativas del municipio.
Vaqueros: vecinos harán la “no inauguración” de una plaza que lleva un año sin terminar
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La obra debía ejecutarse en 120 días. Vecinos aseguran que tiene cerca del 30% de avance y volvió a quedar paralizada.
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Los trabajos alcanzaron 9 de Julio, Chile, Guatemala y Cuba e incluyeron badenes, cordón cuneta y un canal.
A 137 años de su fundación, renuevan la histórica plaza de La Silleta
Mariana FríasMunicipios21/09/2026
El nuevo sector de juegos será inaugurado el martes 22, en el marco del 137° aniversario de la localidad. Los festejos incluirán festival y actividades culturales.
Bomberos de San Lorenzo buscan colaboradores: se puede ayudar desde $1.000 por mes
Ivana ChañiMunicipios20/09/2026
La campaña busca sumar socios protectores para afrontar gastos operativos del cuartel. Los aportes pueden hacerse de manera mensual y por distintos medios de pago.
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La terminal funciona las 24 horas y la pista 02/20 está habilitada. Recomiendan consultar cada vuelo antes de viajar.
UTA, en alerta por la deuda de SAETA: “No vamos a permitir medidas contra los compañeros”
Ivana ChañiSalta23/09/2026
Gerónimo Requena dijo que el gremio está en alerta ante la advertencia empresaria y aseguró que defenderán a unos 1.200 trabajadores.
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El esquema comenzará con la Compensación Transitoria Docente y se extendrá hasta el viernes 2.
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“Por una sonrisa de mamá” ofrece actividades de costura, bordado y tejido a madres que acompañan a sus hijos en terapia. El taller abrió una convocatoria para sumar voluntarios.
Salvador Mazza suma un nuevo puesto para reforzar los controles en la frontera
Mariana FríasSalta23/09/2026
Con una inversión provincial de $7.000 millones, se integra en un mismo predio a Rentas, Gendarmería, ARCA/Aduana y Policía para combatir el comercio ilegal y proteger la actividad comercial. “No existe un puesto de esta magnitud en todo el NOA y NEA”, aseguró Sáenz.