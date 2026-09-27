Secuestraron más de 100 kilos de carne no apta para consumo en una carnicería de Quijano

Más de 100 kilos de carne vacuna y de pollo fueron secuestrados este viernes durante un control realizado en una carnicería de Campo Quijano.

El procedimiento se concretó en un comercio ubicado sobre avenida 9 de Julio, donde efectivos de la División Rural y Ambiental de El Carril y personal de Bromatología Municipal detectaron que la propietaria no contaba con documentación que acreditara el origen, la procedencia y la aptitud sanitaria de los productos cárnicos ofrecidos a la venta.

Durante la inspección, Bromatología constató además que la mercadería no era apta para el consumo humano, por lo que se dispuso el secuestro de más de 100 kilogramos de carne vacuna y de pollo.

La comerciante fue infraccionada por incumplimientos al Código Alimentario.

Por disposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la totalidad de los productos secuestrados fue trasladada a la Estación de Fauna Autóctona.