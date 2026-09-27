EDESA realiza trabajos este domingo en el centro de Salta

Las tareas comenzaron a las 8 y se extenderán durante cuatro horas en un sector delimitado por Leguizamón, 20 de Febrero, Mitre y Belgrano.
Salta27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

EDESA lleva adelante este domingo 27 de septiembre trabajos programados en un sector del centro de la ciudad de Salta, vinculados con la renovación de la red de media y baja tensión.

De acuerdo con la información publicada por la empresa, las tareas comenzaron a las 8 y tienen una duración prevista de cuatro horas.

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El área alcanzada comprende parcialmente el polígono delimitado por Leguizamón, 20 de Febrero, Mitre y Belgrano.

La intervención figura actualmente en ejecución dentro del cronograma de obras previsto para la jornada.

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