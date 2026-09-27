EDESA realiza trabajos este domingo en el centro de Salta

La Municipalidad sumó 31 vehículos y máquinas para reforzar servicios en la ciudad
Ivana ChañiSalta27/09/2026
La flota incorpora camiones, motos, camionetas y maquinaria vial que serán distribuidos entre distintas áreas operativas.
EDESA lleva adelante este domingo 27 de septiembre trabajos programados en un sector del centro de la ciudad de Salta, vinculados con la renovación de la red de media y baja tensión.
De acuerdo con la información publicada por la empresa, las tareas comenzaron a las 8 y tienen una duración prevista de cuatro horas.
El área alcanzada comprende parcialmente el polígono delimitado por Leguizamón, 20 de Febrero, Mitre y Belgrano.
La intervención figura actualmente en ejecución dentro del cronograma de obras previsto para la jornada.