El aeropuerto de Salta opera con normalidad, aunque dos vuelos presentan demoras

La programación se desarrolla sin inconvenientes generales este domingo. Dos servicios previstos para la noche registran retrasos de 20 y 30 minutos.
Salta27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

aeropuerto salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene este domingo una operatoria normal, con la mayoría de los vuelos programados en horario y flujo regular de pasajeros.

La programación consultada durante la mañana muestra arribos y partidas hacia Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza e Iguazú, además del vuelo internacional a Lima, que despegó durante las primeras horas del día.

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Sin embargo, el cronograma de Aeropuertos Argentina registra dos demoras para la noche. El arribo AR 1500 desde Aeroparque, previsto para las 20:20, figura reprogramado para las 20:50.

También presenta una modificación la partida AR 1501 hacia Aeroparque: estaba prevista para las 21:10 y aparece demorada hasta las 21:30.

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El resto de los servicios visibles en la programación se mantiene, por el momento, en horario o programado normalmente.

Para quienes tengan previsto viajar, se recomienda verificar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse a la terminal.

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