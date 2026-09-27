El aeropuerto de Salta opera con normalidad, aunque dos vuelos presentan demoras

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene este domingo una operatoria normal, con la mayoría de los vuelos programados en horario y flujo regular de pasajeros.

La programación consultada durante la mañana muestra arribos y partidas hacia Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza e Iguazú, además del vuelo internacional a Lima, que despegó durante las primeras horas del día.

Sin embargo, el cronograma de Aeropuertos Argentina registra dos demoras para la noche. El arribo AR 1500 desde Aeroparque, previsto para las 20:20, figura reprogramado para las 20:50.

También presenta una modificación la partida AR 1501 hacia Aeroparque: estaba prevista para las 21:10 y aparece demorada hasta las 21:30.

El resto de los servicios visibles en la programación se mantiene, por el momento, en horario o programado normalmente.

Para quienes tengan previsto viajar, se recomienda verificar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse a la terminal.