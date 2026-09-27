Rutas en Salta: baches, animales sueltos, obras y desvíos complican la circulación este domingo

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan este domingo distintos sectores donde se recomienda circular con precaución por obras, baches, animales sueltos, calamina y desvíos.

En el norte provincial, sobre la Ruta Nacional 34 entre Pichanal y Embarcación, se advierte por baches, animales en banquina y maquinaria trabajando a la altura del kilómetro 1341. Entre Embarcación y Mosconi también se registran baches, mientras que en la RN 81 hay presencia de animales y en la RN 86 continúan tareas de pavimentación.

En Anta, la RN 16 presenta sectores con baches y circulación de camiones, mientras que la RN 34 figura en mal estado. En rutas provinciales de esa zona también se advierte por animales sobre las RP 5, 29, 30 y 41.

Para Cafayate y los Valles Calchaquíes, la RN 68 entre La Merced y La Viña presenta condiciones irregulares. En la RN 40 hay maquinaria trabajando y sectores de calamina, especialmente en el tramo Animaná-Cafayate, donde se recomienda reducir la velocidad.

En La Caldera, continúa activo el desvío sobre la RN 9 por las obras en el puente de Vaqueros. En Salta capital, además, hay tránsito reducido sobre la colectora de avenida Bolivia por trabajos de mantenimiento.

Entre las rutas provinciales, se pide especial precaución en Orán por animales sobre la calzada, en Metán por pozos y en Molinos, donde el tramo Seclantás-Molinos presenta condiciones irregulares y tránsito lento.

En Iruya, el parte advierte sobre calamina, sectores de cornisa y nieve, además de recomendar no cruzar arroyos.