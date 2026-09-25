La Escuela Tomás Cabrera celebra 75 años con una muestra que reúne distintas generaciones de artistas

La Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” celebra sus 75 años con una propuesta que busca recorrer parte de su trayectoria y, al mismo tiempo, mostrar la diversidad de disciplinas que actualmente forman parte de la institución. Será este sábado 26, el Paseo Ex Palúdica.

“La escuela, con las autorizaciones del Ministerio, ha tratado de acomodarse a los avances sociales y tecnológicos que fuimos teniendo. En este momento estamos por festejar toda esa trayectoria”, expresó la rectora de la institución, Ana Graciela Panozzo Zenere, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La celebración tendrá como uno de sus ejes una exposición que reunirá a diferentes generaciones vinculadas con la Tomás Cabrera. “Hemos convocado a los artistas que fueron docentes de Salta y que ya están jubilado por lo que tenemos grandes nombres dentro de la exposición. También a los artistas que son docentes actualmente de la escuela y va a haber obras de algunos estudiantes que están finalizando su carrera”, detalló.

Las actividades se realizarán desde las 17 horas e incluirá distintas expresiones artísticas en simultáneo: pintura en vivo, presentación de esculturas, música, canto coral y diseño de indumentaria. “La escuela creció muchísimo en este camino y lo queremos mostrar en esta exposición”, destacó la rectora.

La propuesta incluirá opciones gastronómicas. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.