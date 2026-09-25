Murió Oscar “El Negro” González Oro a los 74 años

La radiofonía argentina despide a una de sus voces más influyentes, queridas y convocantes con la muerte de Oscar “El Negro” González Oro, quien falleció este viernes a los 74 años en su residencia de Punta del Este, Uruguay.

Con una trayectoria prolífica que se extendió por varias décadas, el emblemático conductor supo construir un vínculo único y entrañable con millones de oyentes que lo convirtieron en un clásico indiscutido de las mañanas. Dueño de un estilo inconfundible, agudo y frontal, supo trascender las pantallas de televisión para reinar con comodidad en el medio radial, donde dejó una marca indeleble que lo consagró como un verdadero referente de la comunicación moderna.

Nacido en Mendoza en octubre de 1951, su consagración definitiva llegó al frente de ciclos que hicieron historia, siendo su paso por Radio 10 con el recordado programa “El oro y el moro” uno de los hitos más memorables de su carrera, un espacio desde el cual dictó agenda y lideró la audiencia durante años.

Su versatilidad también lo llevó a destacarse en la televisión, participando de ciclos de debate y entretenimiento como “Polémica en el Bar” y “Los unos y los otros”, donde mantuvo la misma cercanía con el público que lo caracterizó detrás de los micrófonos. Meses atrás, el propio conductor había compartido una profunda reflexión pública sobre su recorrido vital y la cercanía de su ocaso, cerrando un ciclo marcado por el afecto popular y una pasión inquebrantable por el oficio periodístico que hoy enluta a todo el medio artístico.

(Con información de Cronista)