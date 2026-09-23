Bibliotecas populares: mantener la presencia en los barrios y el desafío de la tecnología

Cada 23 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de las Bibliotecas Populares, en homenaje a la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), surgida en 1870 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Luis Vaca, presidente de la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos, destacó especialmente el trabajo territorial que realizan estas instituciones. “Las bibliotecas populares hacen un trabajo más que nada en los lugares donde está la necesidad”, afirmó.

Vaca también reconoció la tarea de quienes sostienen estos espacios y destacó la “vocación de servicio” de las personas que integran las comisiones directivas y colaboran en los distintos barrios.

En ese sentido, señaló que existen bibliotecas populares que no cuentan con infraestructura propia y funcionan en espacios facilitados por los mismos vecinos. “Hay barrios que tienen, ahí el espacio no les ayuda, el vecino les presta, pero existen ahí”, explicó.

Para Vaca, esa presencia territorial continúa siendo necesaria. Al referirse a la vigencia de las bibliotecas populares, aseguró que su tarea “no se agota” y consideró que actualmente “se necesita más que nunca”.

Al mismo tiempo, reconoció que el avance de la tecnología modificó las formas de consultar libros y acceder a la información. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de utilizar códigos QR y otras herramientas digitales para acceder a materiales disponibles en diferentes bibliotecas sin necesidad de trasladarse.

“Alguien de Cachi puede consultar un libro en la biblioteca provincial”, ejemplificó. Vaca recordó que antes era necesario esperar que un ejemplar estuviera disponible y que posteriormente la fotocopia facilitó el acceso al material. Ahora, parte de esos contenidos puede consultarse directamente desde un teléfono celular.

Frente a esos cambios, consideró que el desafío para las bibliotecas pasa por incorporar las nuevas herramientas a su funcionamiento. “Hay que tratar de ver de qué manera la tecnología nos pueda colaborar y ayudar para que la comunidad se sirva de eso”, expresó.

Pese a las nuevas modalidades de acceso, Vaca sostuvo que la concurrencia presencial se mantiene. En el caso de la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos, indicó que su cercanía con un establecimiento educativo favorece la llegada de estudiantes. “Siempre es concurrido y no se agota”, afirmó.