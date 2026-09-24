Mujeres que dejan huella: diez salteñas serán reconocidas este sábado

La Fundación Señales realizará este sábado una nueva edición de su reconocimiento a mujeres destacadas de Salta, una iniciativa inspirada en el legado de María Gertrudis Medeiros, una de las mujeres que participó activamente en la lucha por la Independencia en el norte argentino.

La ceremonia se realizará este sábado 26, a las 19, en el Mercado Artesanal, con una propuesta que combinará memoria histórica, reconocimiento y solidaridad. Para ingresar se solicitará la donación de un alimento no perecedero.

La presidenta de la Fundación Señales, Francisca Cornejo, explicó en N&N por Aries, que cada año seleccionan a diez mujeres que se destacan por su trabajo, muchas veces lejos del reconocimiento público.

“Todos los años elegimos a diez mujeres destacadas en su trabajo. Mujeres que son totalmente anónimas”, señaló. El reconocimiento lleva como referencia a María Gertrudis Medeiros, figura salteña vinculada a la lucha por la Independencia y colaboradora de Martín Miguel de Güemes. Según relató Cornejo, su historia fue elegida como símbolo por las persecuciones y padecimientos que atravesó sin abandonar la causa independentista.

“Fue una luchadora incansable por los valores de la libertad y de la justicia social”, expresó Cornejo, quien además es descendiente de Medeiros.

Durante la entrevista recordó que Medeiros provenía de una familia realista pero abrazó la causa de la Independencia, colaboró con Güemes, recibió a Manuel Belgrano durante su permanencia en Camposanto y puso recursos y su propiedad a disposición del Ejército Patrio.

La Fundación busca que ese legado sirva también para visibilizar historias contemporáneas. En la edición anterior fueron distinguidas mujeres provenientes de ámbitos muy diferentes: enfermeras que participaron de la Guerra de Malvinas, historiadoras, referentes de comunidades originarias, académicas, artistas y profesionales vinculadas a la minería, entre otras.

Cornejo destacó que el objetivo es reconocer especialmente a aquellas que desarrollan tareas importantes para sus comunidades sin necesariamente alcanzar notoriedad pública.

La actividad tendrá además un objetivo solidario. Las donaciones y acciones que realizará la Fundación durante los próximos meses estarán destinadas al comedor Sopitas de Letras, ubicado entre Villa San Antonio y Ceferino; la Biblioteca Popular Tránsito Romano y la Asociación de Jubilados de Camposanto Virgen del Valle.

La agenda continuará el 10 de octubre, también en el Mercado Artesanal, con un taller de concientización sobre cáncer de mama. Para esa actividad recibirán alimentos no perecederos, artículos de limpieza, libros, ropa y calzado.

Las donaciones también pueden acercarse durante todo el año a la sede ubicada en Ituzaingó 526, de lunes a viernes, de 11 a 19.

El homenaje de este sábado suma así una nueva edición de una propuesta que busca unir el reconocimiento a mujeres del presente con la recuperación de una figura femenina de la historia salteña que, para la Fundación, todavía no ocupa el lugar que merece en la memoria colectiva.