Fito Páez vuelve a Salta con su gira “Sale el Sol”

Fito Páez volverá a Salta el próximo 12 de octubre para presentarse en el Teatro Provincial, en el marco de su gira “Sale el Sol 2026”, un espectáculo con el que el músico propone una nueva lectura de su extensa trayectoria artística.

El show comenzará a las 21 y las entradas ya se encuentran disponibles tanto a través de la plataforma All Access como en la boletería del teatro.

Según explicó la columnista cultural Andrea Stigmachter en N&N, la gira fue concebida como una nueva etapa dentro de la carrera del rosarino, con versiones inéditas de canciones emblemáticas y una selección de temas que recorre distintos momentos de su obra.

La propuesta combina arreglos renovados, una puesta escénica especialmente diseñada y un repertorio que cruza diferentes épocas, con el piano como uno de los ejes centrales del espectáculo.

El regreso de Páez a Salta también pone nuevamente en escena una trayectoria que atraviesa varias generaciones. Desde “Yo vengo a ofrecer mi corazón” hasta “Ciudad de Pobres Corazones” y “El Amor Después del Amor”, su obra se convirtió en una de las más influyentes de la música popular argentina.

Ese recorrido generacional también aparece como uno de los atractivos del show: público que siguió al músico desde los años 80 y 90 convive hoy con jóvenes que se acercaron a su historia a través de la serie “El Amor Después del Amor” y del renovado interés por su catálogo en plataformas digitales.

La presentación en Salta se dará además en una fecha particular: el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, lo que convertirá al recital en uno de los principales atractivos culturales de esa jornada en la ciudad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Páez llegará nuevamente a la provincia con un espectáculo que busca combinar clásicos, nuevas versiones y una revisión integral de su obra.