El talento argentino brilla con triple candidatura en los Premios Emmy 2026

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión dio a conocer la nómina oficial de candidatos para la quincuagésima cuarta edición de los galardones, posicionando nuevamente al país en lo más alto del podio creativo gracias al impulso de las grandes plataformas de streaming.

Entre los principales atractivos de este año sobresale la nominación individual de Ricardo Darín como mejor actor por su protagónico en la esperada adaptación de El Eternauta, consolidando una trayectoria indiscutida que ahora cruza nuevas fronteras.

El suceso humorístico División Palermo, creada y protagonizada por Santiago Korovsky, buscará repetir la gloria en la categoría de comedia con su segunda temporada, mientras que la ambiciosa apuesta biográfica Menem, producida por Amazon MGM Studios, se metió de lleno en la pelea por el premio a la mejor serie dramática.

Las producciones seleccionadas medirán fuerzas con exponentes de diversos rincones del planeta en una gala definitiva que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad de Nueva York, ratificando que el pulso narrativo y artístico de la industria argentina mantiene intacto su poder de seducción a escala global pese al desfinanciamiento del sector.

(Con información de Página12)